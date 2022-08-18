Август, 17 в 22:33

Российская армия в очередной раз обстреляла пограничные населенные пункты Сумской области. По последним данным, россияне совершили 15 обстрелов восьми общин области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Под вражеский огонь попали Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Миропольская, Шалыгинская и Бурынская общины. Всего зафиксировано 176 прилетов.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, однако есть значительные разрушения. В результате обстрела россиян из ствольной артиллерии по селу Студенок повреждены окна в помещениях школы и дома культуры.

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К тому же повреждены частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей. К вечеру 17 августа артобстрел с территории России повторился, в результате чего загорелся один из домов.