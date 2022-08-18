Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Более 170 прилетов: россияне обстреляли из ствольной артиллерии Сумщину

Юля Захарченко, редактор ленты
Более 170 прилетов: россияне обстреляли из ствольной артиллерии Сумщину
Фото: Факты ICTV

Российская армия в очередной раз обстреляла пограничные населенные пункты Сумской области. По последним данным, россияне совершили 15 обстрелов восьми общин области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Под вражеский огонь попали Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Миропольская, Шалыгинская и Бурынская общины. Всего зафиксировано 176 прилетов.

Фото: Сумская ОВА

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, однако есть значительные разрушения. В результате обстрела россиян из ствольной артиллерии по селу Студенок повреждены окна в помещениях школы и дома культуры.

Сейчас смотрят

К тому же повреждены частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей. К вечеру 17 августа артобстрел с территории России повторился, в результате чего загорелся один из домов.

Читайте
Россияне снова обстреляли Салтовский район в Харькове - есть погибшие и раненые

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка