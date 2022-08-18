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Факти / Надзвичайні події

Понад 170 прильотів: росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Сумщину

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Понад 170 прильотів: росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Сумщину
Фото: Факти ICTV

Російська армія вчергове обстріляла прикордонні населені пункти Сумської області. За останніми даними, росіяни здійснили 15 обстрілів восьми громад області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Під ворожий вогонь потрапили Білопільська, Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миропільська, Шалигинська та Буринська громади. Загалом зафіксовано 176 прильотів.

Фото: Сумська ОВА

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих, проте є значні руйнування. Внаслідок обстрілу росіян зі ствольної артилерії по селу Студенок пошкоджені вікна в приміщеннях школи та будинку культури.

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До того ж пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та паркани мирних жителів. Надвечір 17 серпня артобстріл з території Росії повторився, внаслідок чого загорівся один з будинків.

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