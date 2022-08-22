Серпень, 22 в 17:58

Сьогодні російські військові обстріляли Запорізьку ТЕС в тимчасово окупованому Енергодарі.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, є повідомлення про загибель чоловіка та ще кількох поранених. Наразі ця інформація потребує перевірки.

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– Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з рівними отворами від куль, машину обстріляли практично впритул. Вірогідно, з автомата. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо, – розповів мер міста.

За словами Орлова, ТЕС окупанти обстріляли з міномета. Щоб відновити водопостачання – знадобиться час.

– Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку, – міський голова.

В Енергоатомі повідомили, що окупанти періодично обстрілюють територію Запорізької АЕС, тому станція станом на 21 серпня працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.