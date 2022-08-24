Пока будет находиться под стражей: в Бахмуте 16-летний подросток сдавал позиции ВСУ
В Донецкой области разоблачили подростка, который сообщал врагу координаты мест дислокации и боевые позиции Вооруженных сил Украины в Бахмуте и пригороде.
По данным Офиса генерального прокурора, 16-летний юноша из-за своих пророссийских убеждений сотрудничал с представителями государства-агрессора.
По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Жителю Бахмута сообщил о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.