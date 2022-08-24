Поки перебуватиме під вартою: у Бахмуті 16-річний підліток здавав позиції ЗСУ

Серпень, 24 в 20:08

У Донецькій області викрили підлітка, який повідомляв ворогу координати місць дислокації та бойові позиції Збройних сил України у Бахмуті та передмісті.

За даними Офісу генерального прокурора, 16-річний юнак через свої проросійські переконання співпрацював з представниками держави-агресора.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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Жителю Бахмуту повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Наразі триває досудове розслідування.