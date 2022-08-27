Август, 27 в 10:36

Во временно оккупированном Донецке утром были прилеты. Местные Telegram-каналы сообщают об обстрелах центра города.

Речь идет о Ворошиловском районе, в частности о бульваре Пушкина и территории возле гостиницы Park Inn.

Местные паблики публикуют фото, на которых видно, что из-за взрывной волны в домах вылетело стекло из окон. Также обгорели несколько автомобилей.

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Были прилеты по центру города: утром обстреляли оккупированный Донецк / 4 фотографии

На днях в Институте изучения войны сообщили, что РФ могла нанести удары по Донецку, чтобы оправдать обстрелы в День Независимости Украины.

Также в ISW отметили, что российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Фото: Типичный Донецк