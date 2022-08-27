Серпень, 27 в 10:36

У тимчасово окупованому Донецьку вранці були прильоти. Місцеві Telegram-канали повідомляють про обстріли центру міста.

Йдеться про Ворошилівський район, зокрема про бульвар Пушкіна і територію біля готелю Park Inn.

Місцеві пабліки публікують фото, на яких видно, що через вибухову хвилю у будинках повилітало скло з вікон. Також обгоріли кілька автомобілів.

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Були прильоти по центру міста: вранці обстріляли окупований Донецьк / 4 фотографии

Днями в Інституті вивчення війни повідомили, що РФ могла завдати ударів по Донецьку, щоб виправдати обстріли в День Незалежності України.

Також в ISW зазначили, що російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Типовий Донецьк