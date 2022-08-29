Серпень, 28 в 23:15

Екс-нардеп від партії Слуга народу Олексій Ковальов, який перейшов на бік російських окупантів, вбитий.

Про це написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

– З’явилася інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа, зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, – повідомив Хлань.

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За іншими джерелами, колаборанта убито у його будинку в місті Гола Пристань. Його дружина перебуває у тяжкому стані.

Зокрема є інформація про те, що Ковальова зарізали, а у його співмешканки асфіксія (порушення дихання, дефіцит кисню у крові).

Нині біля його будинку у Голій Пристані ніби-то багато авто так званих правоохоронців.

Однак варто зазначити, що поки що не було жодного офіційного підтвердження цієї інформації. Раніше на Ковальова вже був замах, тоді підірвали його авто, але зрадника батьківщин у ньому не було.

Що відомо про Ковальова

28 квітня партія Слуга народу призупинила членство Олексія Ковальова у своїй фракції та попросила правоохоронців розслідувати, чи не став він на бік російських окупантів у Херсонській області.

Тоді Ковальов назвав своє виключення “несподіваним і безпідставним” і заявив, що “і сам може звернутися до міліції”.

Олексій Ковальов фактично від початку повномасштабного вторгнення перебував на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

З огляду на біографію Ковальова можна робити висновок, що він хотів втримати свою владу та бізнес у регіоні. Зрадник – місцевий агромагнат, який зокрема має і великі площі заставлені сонячними батареями. З повномасштабним вторгненням РФ дивним чином саме його підприємства ворог оминав, хоча решта аграріїв піддавалася терору.

Ба більше, він хотів спочатку прикриватися волонтерством. Проте згодом Ковальов став на бік ворога. З барського плеча йому кинули кістку в зуби – посаду “міністра аграрної політики Херсонщини”. В його обов’ язки входило вивезення зерна та солі з регіону.

Дії депутата у червні кваліфікували за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.