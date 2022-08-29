Серпень, 29 в 20:52

У тимчасово окупованому Херсоні вкотре за день прогриміла серія потужних вибухів.

Оновлено 29 серпня о 20:50. Біля Антонівського мосту в Херсоні знову чутно вибухи та видно дим. За неофіційними даними, дим був від барж. Про їхній стан та рівень пошкоджень судити важко, повідомляють Telegram-канали.

– Баржа біля Антонівського мосту — мінус. Жест доброї волі, ефект лінзи, ето ми ещьо нє начіналі — що це? Сьогодні прем’єра серіалу, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Оновлено 29 серпня о 20:09. За непідтвердженою інформацією, зафіксовано точкові удари по позиціях російської армії.

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– Херсон (район). Дуже багато вибухів. Точкові влучання по позиціях русні. Антонівський міст передає вітання. Намагаєтесь тікати. Куди, навіщо? Що з обличчям, клоуни? – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Станом на 29 серпня 20:09 сигнал повітряної тривоги лунає в Луганській області (триває з 4 квітня 19:45) та Вознесенському районі на Миколаївщині.