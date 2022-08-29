Август, 29 в 0:59

На территории временно оккупированного Крымского полуострова прогремела серия мощных взрывов 28 августа.

Обновлено 29 августа в 00:57. Во временно оккупированном Крыму после взрывов возле мыса Фиолент вспыхнул пожар на якобы “заброшенной воинской части”, сообщают СМИ. Пожар длился по меньшей мере несколько часов. Местные жители сообщают, что он был виден издалека.

Обновлено 28 августа в 19:15. В Севастополе снова сработала российская система ПВО, сообщил “губернатор” Михаил Развожаев. По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес.

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Обновлено 28 августа в 19:10. В российских СМИ пишут, что в Крыму упала противокорабельная ракета Оникс, которую оккупанты запускали по Украине. Также местные сообщают о прилете возле мыса Фиолент.

— Запуск Оникса из Крыма по Украине. Взрыв в Крыму. Отбой в Одесской области. Совпадение? Не думаю. Информация будет дополнена, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Обновлено 28 августа в 18:43. Местные жители услышали взрывы в районе мыса Фиолент в Крыму.

– Фиолент, Крым. Слышны взрывы. Стресс русни в Крыму продолжается, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 18:43, сигнал воздушной тревоги звучит в Луганской (длится с 4 апреля 19:45), Одесской областях и Никопольском районе на Днепропетровщине.