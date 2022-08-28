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Факты / Происшествия

Взрывы в Херсонской области: вспыхнул пожар в Олешках на фабрике Юность

Юля Захарченко, редактор ленты
Взрывы в Херсонской области: вспыхнул пожар в Олешках на фабрике Юность
Фото: Факты ICTV

В Херсонской области на территории временно оккупированных Алешек прогремели мощные взрывы. Предварительно вспыхнул пожар в районе фабрики Юность, где скапливались российские военные.

Также на месте пожара местные жители слышны звуки детонации. Вероятнее всего детонировали российские боеприпасы.

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Звуки взрывов слышали в районе фабрики Юность в Олешковском районе. Также они прогремели возле моста через реку Конка. Пока официальной информации нет.

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