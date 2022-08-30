Август, 30 в 15:23

В результате обстрелов российской армией Николаева 30 августа есть жертвы. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Пока известно об одном погибшем и одном раненом, — рассказал мер.

Мэр Николаева Сенкевич призвал мирных жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях в случае опасности.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что идут тяжелые бои, поскольку украинские военные работают круглосуточно.

Сейчас смотрят

– Что еще хочу сказать, на большой территории нашего государства привыкли к войне. И сейчас уменьшилась помощь нашим военным, что касается поставок дронов, машин и другого. А сейчас самое время, когда это очень нужно.

Ким призвал граждан помогать украинским военным, чтобы приблизить победу Украины в борьбе с российским агрессором.