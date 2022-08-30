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Факти / Надзвичайні події

Внаслідок обстрілів Миколаєва є загиблий та поранений

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Внаслідок обстрілів Миколаєва є загиблий та поранений
Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілів російської армії по Миколаєву 30 серпня є жертви. Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

– На жаль, є жертви останніх обстрілів. Поки що відомо про одного загиблого та одного пораненого, – розповів мер.

Мер Миколаєва Сєнкевич закликав мирних жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях у разі небезпеки.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що йдуть важкі бої, оскільки українські військові працюють цілодобово.

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– Що ще хочу сказати, на великій території нашої держави звикли до війни. І зараз зменшилася допомога нашим військовим, що стосується постачання дронів, машин тощо. А зараз саме той час, коли це дуже потрібно.

Кім закликав громадян допомагати українським військовим, щоб наблизити перемогу України у боротьбі з російським агресором.

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