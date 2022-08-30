Внаслідок обстрілів Миколаєва є загиблий та поранений
Внаслідок обстрілів російської армії по Миколаєву 30 серпня є жертви. Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
– На жаль, є жертви останніх обстрілів. Поки що відомо про одного загиблого та одного пораненого, – розповів мер.
Мер Миколаєва Сєнкевич закликав мирних жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях у разі небезпеки.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що йдуть важкі бої, оскільки українські військові працюють цілодобово.
– Що ще хочу сказати, на великій території нашої держави звикли до війни. І зараз зменшилася допомога нашим військовим, що стосується постачання дронів, машин тощо. А зараз саме той час, коли це дуже потрібно.
Кім закликав громадян допомагати українським військовим, щоб наблизити перемогу України у боротьбі з російським агресором.