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Зв’язували, роздягали і закопували у ґрунт: трьох військових РФ підозрюють у знущаннях з українця

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зв’язували, роздягали і закопували у ґрунт: трьох військових РФ підозрюють у знущаннях з українця
Фото: Depositphotos

Ще трьом російським військовим повідомили про підозру за знущання з мирних жителів під час тимчасової окупації Київської області. Окупанти роздягали та закопували в холодний ґрунт чоловіка, який жив у Макарівській громаді.

За даними Офісу генерального прокурора, військові Збройних сил РФ у березні під час окупації села Гавронщина жорстоко поводилися з цивільним чоловіком.

Фото: Офіс генпрокурора

Протягом тижня вони знущалися з місцевого мешканця – били, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, не давали воду, їжу та одяг.

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Трьом російським військовим повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до 12 років. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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