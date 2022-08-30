Зв’язували, роздягали і закопували у ґрунт: трьох військових РФ підозрюють у знущаннях з українця

Серпень, 30 в 14:12

Ще трьом російським військовим повідомили про підозру за знущання з мирних жителів під час тимчасової окупації Київської області. Окупанти роздягали та закопували в холодний ґрунт чоловіка, який жив у Макарівській громаді.

За даними Офісу генерального прокурора, військові Збройних сил РФ у березні під час окупації села Гавронщина жорстоко поводилися з цивільним чоловіком.

Протягом тижня вони знущалися з місцевого мешканця – били, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, не давали воду, їжу та одяг.

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Трьом російським військовим повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до 12 років. Наразі триває досудове розслідування.