Держал семью на прицеле автомата: идентифицирован еще один военный преступник РФ

Август, 31 в 15:57

Будут судить военнослужащего ВС РФ, совершавшего физическое и психологическое насилие в отношении семьи, проживающей в одном из сел Черниговской области.

По данным следствия, российский солдат в марте 2022 года, зайдя в дом потерпевших, угрожал убить мужчину и его малолетнего сына — он держал их на прицеле автомата.

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— Также он пытался предупредить их возможное сопротивление в то время, как другой пока еще не установленный военный РФ пытался совершить сексуальное насилие над 15-летней падчерицей хозяина дома. Его преступные действия удалось прекратить матери девушки, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) направлен в суд.