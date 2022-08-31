Тримав родину на прицілі автомата: ідентифіковано ще одного військового злочинця РФ

Серпень, 31 в 15:57

Судитимуть військовослужбовця ЗС РФ, який вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно родини, яка проживає в одному із сіл Чернігівської області.

За даними слідства, російський солдат у березні 2022 року, зайшовши до будинку потерпілих, погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина – він тримав їх на прицілі автомата.

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– Також він намагався попередити їх можливий опір в той час, як інший наразі ще не встановлений військовий РФ намагався вчинити сексуальне насильство над 15-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) скеровано до суду.