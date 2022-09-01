Колони танків і РСЗВ: росіяни стягують військову техніку до Мелітополя

Вересень, 01 в 12:33

Армія Російської Федерації почала стягувати військову техніку у бік тимчасово окупованого Мелітополя. За неофіційною інформацією, ввечері 31 серпня пройшла колона російських танків з боку захопленої Василівки Запорізької області.

А вже вранці 1 вересня жителі окупованих території спостерігали за пересуванням російської колони ракетних систем залпового вогню Град, яка прямувала у той же бік.

Варто зазначити, що Мелітополь для російської армії слугує важливим логістичним вузлом між Ростовською областю РФ та південними областями України, через що не хоче віддавати під контроль це місто нашій державі.

Зараз дивляться

Водночас на блокпості у Василівці зранку зібралися колони транспортних засобів і цивільних автівок на виїзд з тимчасово захопленої території, однак окупанти не випускають машини до підконтрольних Україні областей.

Джерело: РІА Мелітополь