В Киевской области снова горят торфяники: жителей призывают закрывать окна

Сентябрь, 01 в 11:40

В Киевской области снова начали гореть торфяники. Спасатели пытаются потушить пожары под Киевом.

В частности, огонь вспыхнул в Бучанском и Вышгородском районах. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает КГГА.

Что делать в случае задымления

Необходимо ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.

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Окна следует закрывать, особенно ночью и утром. Если нужно проветрить помещение, то окна нужно завешивать увлажненной тканью и периодически ее менять.

Системы кондиционирования и очистки воздуха помогут свободно дышать, проводить влажную уборку (полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха).

Полезно увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, тогда необходимо обратиться к врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи.