В Киевской области снова горят торфяники: жителей призывают закрывать окна
В Киевской области снова начали гореть торфяники. Спасатели пытаются потушить пожары под Киевом.
В частности, огонь вспыхнул в Бучанском и Вышгородском районах. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает КГГА.
Что делать в случае задымления
Необходимо ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.
Окна следует закрывать, особенно ночью и утром. Если нужно проветрить помещение, то окна нужно завешивать увлажненной тканью и периодически ее менять.
Системы кондиционирования и очистки воздуха помогут свободно дышать, проводить влажную уборку (полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха).
Полезно увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, тогда необходимо обратиться к врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи.