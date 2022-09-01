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У Київській області знову горять торф’яники: жителів закликають зачиняти вікна

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Київській області знову горять торф’яники: жителів закликають зачиняти вікна
Фото: Pixabay

У Київській області знову почали горіти торф’яники. Рятувальники намагаються загасити пожежі під Києвом.

Зокрема, вогонь спалахнув у Бучанському та Вишгородському районах. Киянам, особливо жителям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. Про це повідомляє КМДА.

Що робити у разі задимленості

Необхідно обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок.

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Вікна варто зачиняти, особливо вночі та вранці. Якщо потрібно провітрити приміщення, тоді вікна потрібно завішувати зволоженою тканиною та періодично її змінювати.

Системи кондиціонування та очищення повітря допоможуть вільно дихати, проводити вологе прибирання (корисно поставити місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря).

Корисно збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, тоді необхідно звернутися до лікаря для надання кваліфікованої медичної допомоги.

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Джерело: КМДА
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