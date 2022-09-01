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Выложил видео с техникой и местом дислокации ВСУ: наводчику из Харькова сообщили о подозрении

Юля Захарченко, редактор ленты
Выложил видео с техникой и местом дислокации ВСУ: наводчику из Харькова сообщили о подозрении
Фото: Офис генпрокурора

Наводчику из Харькова, выложившему видеозапись в соцсетях с местом дислокации Вооруженных сил Украины, сообщили о подозрении. Ролик “разлетелся” по всем пабликам.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина записал видео о перемещении военной техники ВСУ на одной из улиц Харькова. На запись также попало одно из мест дислокации украинских военных.

Фото: Харьковская областная прокуратура

В конце августа в квартире мужчины провели обыск. В жилье изъяли мобильный телефон и вещество растительного происхождения, вид которого впоследствии установит экспертиза.

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29-летнему харьковчанину сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (по ч. 2 ст. 114-2 действующего Уголовного кодекса Украины). За преступление предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Источник: Харьковская областная прокуратура

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