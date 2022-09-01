Виклав відео з технікою та місцем дислокації ЗСУ: наводчику з Харкова повідомили про підозру

Вересень, 01 в 13:34

Наводчику з Харкова, який виклав відеозапис у соцмережах з місцем дислокації Збройних сил України, повідомили про підозру. Ролик “розлетівся” по всіх пабліках.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік записав відео про переміщення військової техніки ЗСУ на одній з вулиць Харкова. На запис також потрапило одне з місць дислокації українських військових.

Наприкінці серпня у квартирі чоловіка провели обшук. У помешканні вилучили мобільний телефон та речовину рослинного походження, вид якої згодом встановить експертиза.

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29-річному харків’янину повідомили про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (за ч. 2 ст. 114-2 чинного Кримінального кодексу України). За злочин передбачено позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років. Наразі триває досудове розслідування.

Джерело: Харківська обласна прокуратура