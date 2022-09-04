Сентябрь, 04 в 13:45

Врачи прооперировали 2-летнего мальчика, который больше всего пострадал в результате взрыва на выставке оружия в Чернигове. Сейчас он находится в реанимации.

Об этом сообщила и. о. гендиректора детской областной больницы Татьяна Лебедева в комментарии Суспільному. По ее словам, ребенка оперировали почти семь часов, сейчас его пытаются вывести из состояния медикаментозного сна, чтобы продолжить лечение.

— Проведено компьютерно-томографическое исследование мозга. 4 сентября собрался консилиум из врачей специалистов хирургического, офтальмологического профиля, – отметила Лебедева.

Напомним, что 3 сентября в Чернигове на выставке боеприпасов сдетонировал гранатомет, в результате чего травмированы шесть детей в возрасте от 2 до 13 лет.

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Пострадали также дети 4 и 13 лет, получившие акустическую травму — так называемое оглушение. 7-летнему в больнице наложили швы на руку и диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время ребенок госпитализирован. Двух братьев, 10 и 12 лет, уже отпустили домой. У старшего – травма туловища.

Черниговская прокуратура начала расследование инцидента в уголовном производстве по ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием).

По данным следствия, во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданским оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал.

Фото: Офис Генерального прокурора