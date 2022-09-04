Виновные в черниговской трагедии будут наказаны – Тимошенко
Фото: Офис президента
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко пообещал, что виновных в Черниговской трагедии найдут и накажут.
– Только что имел четкий и понятный разговор с главой Черниговской ОВА Вячеславом Чаусом. Да, это трагедия. В историческом центре Чернигова сдетонировала РПГ. Все могу понять, но никогда не пойму служебную халатность. Пострадали дети. Это недопустимо! – говорится в заявлении Тимошенко в Telegram.
Он отметил, что проверка еще продолжается, к ней привлекли лучших специалистов, а также Госбюро расследований.
– Виновные обязательно будут установлены и понесут наказание согласно действующему законодательству. Государство не останется в стороне. Обещаю, – резюмировал замруководителя ОП.
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