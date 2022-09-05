Вынуждены питаться мусором: как живут в Мариуполе пенсионеры, потерявшие документы

Сентябрь, 05 в 17:47

В Мариуполе пенсионеры, потерявшие документы, не имеют возможности получать гуманитарную помощь со средины августа. Поэтому мирные жители вынуждены буквально питаться мусором.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, восстановить документы во временно оккупированном Россией городе невозможно.

– Мариуполь. Если до введения ограничений оккупационные власти как-то закрывали глаза, пока гуманитарка была для всех открыта, то сейчас, если у человека нет паспорта и пенсионного удостоверения, ему отказывают. Восстановить документы в Мариуполе невозможно, — отметил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя рассказал, что оформить какие-либо “выплаты и помощь” от оккупантов без документов невозможно. Поэтому пенсионеры в захваченном городе вынуждены выживать и доставать еду на свалке.