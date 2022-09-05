Вимушені харчуватися сміттям: як живуть у Маріуполі пенсіонери, які втратили документи

Вересень, 05 в 17:47

У Маріуполі пенсіонери, які втратили документи, не мають можливості отримувати гуманітарну допомогу з середини серпня. Через це мирні жителі змушені буквально харчуватися сміттям.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, відновити документи у тимчасово окупованому Росією місті неможливо.

– Маріуполь. Якщо до запровадження обмежень окупаційна влада якось закривала очі, поки гуманітарка була для всіх відкрита, то зараз, якщо в людини немає паспорта та пенсійного посвідчення, їй відмовляють. Відновити документи в Маріуполі – неможливо, – зазначив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя розповів, що оформити будь-які “виплати та допомогу” від окупантів без документів – неможливо. Через це пенсіонери в захопленому місті вимушені виживати та діставати їжу на смітнику.