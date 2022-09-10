Хотел убежать в “ЛНР”, но не успел: на Харьковщине задержали начальника “полиции”

Сентябрь, 10 в 19:39

В Балаклее на Харьковщине разоблачили начальника оккупационной “полиции”, который согласился добровольно сотрудничать с российскими оккупантами. За помощь захватчикам он получил должность руководителя отдела полиции.

По данным Государственного бюро расследований, после того, как Вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил скрыться в “ЛНР”, которая находится под контролем российской армии.

Однако он не успел этого сделать, поскольку мужчину задержали в городе Купянск. Следователи пытаются решить вопрос сообщения о подозрении, а также об избрании меры предателя.

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