Хотів втекти в “ЛНР”, але не встиг: на Харківщині затримали начальника “поліції”
Фото: ДБР
У Балаклії на Харківщині викрили начальника окупаційної “поліції”, який погодився добровільно співпрацювати з російськими окупантами. За допомогу загарбникам він отримав посаду керівника “відділку поліції”.
За даними Державного бюро розслідувань, після того, як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до “ЛНР”, яка перебуває під контролем російської армії.
Однак він не встиг цього зробити, оскільки чоловіка затримали у місті Куп’янськ. Наразі слідчі намагаються розв’язати питання повідомлення про підозру, а також про обрання запобіжного заходу зраднику.
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ДБР продовжує відпрацьовувати інформацію про можливу співпрацю на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з російськими окупантами.