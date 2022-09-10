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Поврежденные линии электропередач, газопровод, предприятие: РФ ударила по Днепропетровщине

Юля Захарченко, редактор ленты
Поврежденные линии электропередач, газопровод, предприятие: РФ ударила по Днепропетровщине
Фото: Офис генпрокурора

В Днепропетровской области российская армия обстреляла Великомихайловскую, Марганецкую общины и Днепр. Повреждены линии электропередачи, газопровод, фермерское предприятие и сельскохозяйственная техника.

По данным Офиса генерального прокурора, российские войска в очередной раз пренебрегли нормами международного гуманитарного права, совершив ракетный обстрел Великомихайловской общины Синельниковского района. Повреждены местные фермерские предприятия и сельхозтехника.

Фото: Офис генпрокурора

Под огнем российской армии оказалась Марганецкая община Никопольского района. Повреждены частные дома, линии электропередач и газопровод.

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К тому же захватчики обстреляли ракетами Днепровский район Днепра, в результате чего повреждена инфраструктура промышленного предприятия.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), за которое предусмотрено от восьми до 12 лет тюремного заключения.

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Источник: Офис генпрокурора
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