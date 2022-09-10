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Пошкоджені лінії електропередач, газопровід, підприємство: РФ вдарила по Дніпропетровщині

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пошкоджені лінії електропередач, газопровід, підприємство: РФ вдарила по Дніпропетровщині
Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпропетровській області російська армія обстріляла Великомихайлівську, Марганецьку громади та Дніпро. Пошкоджені лінії електропередач, газопровід, фермерське підприємство та сільськогосподарська техніка.

За даними Офісу генерального прокурора, російські війська вкотре знехтували нормами міжнародного гуманітарного права, здійснивши ракетний обстріл Великомихайлівської громади Синельниківського району. Пошкоджено місцеве фермерське підприємство та сільгосптехніка.

Фото: Офіс генпрокурора

Під вогнем російської армії опинилася Марганецька громада Нікопольського району. Пошкоджено приватні домівки, лінії електропередач і газопровід.

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До того ж загарбники обстріляли ракетами Дніпровський район Дніпра, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру промислового підприємства.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), за яке передбачено від восьми до 12 років тюремного ув’язнення.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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