Помогали РФ после захвата Купянска: в Харьковской области разоблачили двух коллаборантов

Сентябрь, 10 в 15:01

В Харьковской области на деоккупированной территории разоблачили двух коллаборантов, согласившихся на сотрудничество с Россией и добровольно занявших должности при оккупационной “временной военной администрации”.

По данным Службы безопасности Украины, 55-летний местный житель перешел на сторону врага вскоре после захвата Купянска российской армией.

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Следствие установило, что мужчина добровольно вступил на должность руководителя “Государственного предприятия Купянское лесное хозяйство” и предлагал другим работать в созданном захватчиками лесхозе.

Также 47-летняя местная жительница добровольно перешла на сторону врага и согласилась на должность главного бухгалтера предприятия, захваченного оккупационными властями.

В СБУ рассказали, что оба фигуранта дела скрываются на временно оккупированной территории Украины, прикрываясь войсками России, которые бегут из занимаемых ранее позиций.

Злоумышленникам заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности, ответственность за которую предусмотрена ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.