В Херсоне российские военные заняли банковское учреждение и вывезли двух человек – полиция

Сентябрь, 10 в 18:55

В Херсоне вооруженные российские военные заняли помещение банковского учреждения по улице Ярослава Мудрого. Оккупанты выгнали охранника, заявив, что теперь вся документация и компьютерная техника будут находиться в собственности российской армии.

Об этом сообщает полиция Херсонской области. В сообщении говорится, что также вооруженные российские военные ворвались в квартиру жителя Херсона, где провели там незаконный обыск.

Захватчики избили хозяина жилья, надели ему наручники и вывезли в неизвестном направлении. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно. Также представители оккупационных властей во второй раз похитили жителя Каховки, о котором до сих пор нет сведений.

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По всем фактам военных преступлений прокуратура начала расследования уголовных производств по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.