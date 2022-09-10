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Факты / Происшествия

В Херсоне российские военные заняли банковское учреждение и вывезли двух человек – полиция

Юля Захарченко, редактор ленты
В Херсоне российские военные заняли банковское учреждение и вывезли двух человек – полиция
Фото: Факты ICTV

В Херсоне вооруженные российские военные заняли помещение банковского учреждения по улице Ярослава Мудрого. Оккупанты выгнали охранника, заявив, что теперь вся документация и компьютерная техника будут находиться в собственности российской армии.

Об этом сообщает полиция Херсонской области. В сообщении говорится, что также вооруженные российские военные ворвались в квартиру жителя Херсона, где провели там незаконный обыск.

Захватчики избили хозяина жилья, надели ему наручники и вывезли в неизвестном направлении. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно. Также представители оккупационных властей во второй раз похитили жителя Каховки, о котором до сих пор нет сведений.

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