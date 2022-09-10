У Херсоні російські військові зайняли банківську установу і вивезли двох людей – поліція

Вересень, 10 в 18:55

У Херсоні озброєні російські військові зайняли приміщення банківської установи на вулиці Ярослава Мудрого. Окупанти вигнали охоронця, заявивши, що тепер вся документація та комп’ютерна техніка перебуватимуть у власності російської армії.

Про це повідомляє поліція Херсонської області. У повідомленні йдеться, що також озброєні російські військові увірвалися до квартири жителя Херсону, де провели там незаконний обшук.

Загарбники побили господаря житла, одягли йому кайданки та вивезли в невідомому напрямку. Наразі місцеперебування чоловіка невідоме. Також представники окупаційної влади вдруге викрали жителя Каховки, про якого досі немає відомостей.

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