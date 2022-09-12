Один человек погиб, есть пострадавшие: россияне обстреляли Харьков
Российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Обновлено в 13:50. Количество раненых в результате вражеской атаки увеличилось до четырех. Новые цифры озвучили в Харьковской областной военной администрации.
Обновлено в 13:44. По словам Олега Синегубова, есть попадания в Киевском районе Харькова. К сожалению, один человек погиб, ранен один прохожий.
Сейчас на месте работают медики.
Между тем мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил массированный обстрел Харькова. По его словам, есть вражеские попадания в центр города, прилеты в Основянском и Киевском районах.
О разрушениях и пострадавших информация уточняется.
Также Игорь Терехов сообщил, что из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение.
Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.
Харьковский метрополитен официально сообщил, что по техническим причинам движение временно приостановлено.
Напомним, 11 сентября в результате ракетных ударов российской армии проблемы со светом были в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.
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