Сентябрь, 12 в 13:50

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Обновлено в 13:50. Количество раненых в результате вражеской атаки увеличилось до четырех. Новые цифры озвучили в Харьковской областной военной администрации.

Обновлено в 13:44. По словам Олега Синегубова, есть попадания в Киевском районе Харькова. К сожалению, один человек погиб, ранен один прохожий.

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Сейчас на месте работают медики.

Между тем мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил массированный обстрел Харькова. По его словам, есть вражеские попадания в центр города, прилеты в Основянском и Киевском районах.

О разрушениях и пострадавших информация уточняется.

Также Игорь Терехов сообщил, что из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение.

Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.

Харьковский метрополитен официально сообщил, что по техническим причинам движение временно приостановлено.

Напомним, 11 сентября в результате ракетных ударов российской армии проблемы со светом были в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

Больше о том, что происходит на фронте, узнайте из карты боевых действий в Украине.