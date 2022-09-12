Вересень, 12 в 13:50

Російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено о 13:50. Кількість поранених внаслідок ворожої атаки збільшилася до чотирьох. Нові цифри озвучили в Харківській обласній військовій адміністрації.

Оновлено о 13:44. За словами Олега Синєгубова, є влучання у Київському районі Харкова. На жаль, одна людина загинула, поранено одного перехожого.

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Наразі на місці працюють медики.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив масований обстріл Харкова. За його словами, є ворожі влучання у центр міста, прильоти в Основ’янському та Київському районах.

Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється.

Також Ігор Терехов повідомив, що через обстріл виведено з ладу об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові зникло світло та припинено водопостачання.

Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Харківський метрополітен офіційно повідомив, що з технічних причин рух тимчасово припинено.

Нагадаємо, 11 вересня внаслідок ракетних ударів російської армії проблеми зі світлом були у Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській і Донецькій областях.

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