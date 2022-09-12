Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Утверждала, что “Украина – это не государство”: в Харькове разоблачили 56-летнюю коллаборантку

Юля Захарченко, редактор ленты
Утверждала, что “Украина – это не государство”: в Харькове разоблачили 56-летнюю коллаборантку

В Харькове подозревают 56-летнюю коллаборантку, которая публично отрицала полномасштабную вооруженную агрессию российской армии против Украины.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в одном из магазинов Харькова, находящемся под постоянными обстрелами РФ, поклонница “русского мира” утверждала, что якобы “Украина — это не государство”.

Женщина поддерживала агрессивные действия Российской Федерации, которая убивает мирных жителей и ежедневно запускает ракеты по территории Украины.

Сейчас смотрят

Следователи сообщили о подозрении 56-летней харьковчанке по факту коллаборационной деятельности (по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), которое наказывается лишением права заниматься определенной деятельностью в течение 10-15 лет.

Читайте
Тела закопали напротив вокзала: в Харьковской области нашли еще четырех замученных жителей

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка