Утверждала, что “Украина – это не государство”: в Харькове разоблачили 56-летнюю коллаборантку

Сентябрь, 12 в 19:33

В Харькове подозревают 56-летнюю коллаборантку, которая публично отрицала полномасштабную вооруженную агрессию российской армии против Украины.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в одном из магазинов Харькова, находящемся под постоянными обстрелами РФ, поклонница “русского мира” утверждала, что якобы “Украина — это не государство”.

Женщина поддерживала агрессивные действия Российской Федерации, которая убивает мирных жителей и ежедневно запускает ракеты по территории Украины.

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Следователи сообщили о подозрении 56-летней харьковчанке по факту коллаборационной деятельности (по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), которое наказывается лишением права заниматься определенной деятельностью в течение 10-15 лет.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура