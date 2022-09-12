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Стверджувала, що “Україна – це не держава”: у Харкові викрили 56-річну колаборантку

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Стверджувала, що “Україна – це не держава”: у Харкові викрили 56-річну колаборантку

У Харкові підозрюють 56-річну колаборантку, яка публічно заперечувала повномасштабну збройну агресію російської армії проти України.

За даними Харківської обласної прокуратури, в одному з магазинів Харкова, який перебуває під постійними обстрілами РФ, шанувальниця “руського міра” стверджувала, що начебто “Україна – це не держава”.

Жінка підтримувала агресивні дії Російської Федерації, яка вбиває мирних жителів та щодня запускає ракети по території України.

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Слідчі повідомили про підозру 56-річній харків’янці за фактом колабораційної діяльності (за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України), яка карається позбавленням права займатися певною діяльністю протягом 10-15 років.

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Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

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