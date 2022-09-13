Вересень, 12 в 21:30

В окупованому російськими загарбниками Херсоні рух опору підірвав колаборантку Тетяну Томіліну.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Зазначається, що у квартирі зрадниці спрацював вибуховий пристрій. Жінку госпіталізували з важкими пораненнями, а її охоронець загинув.

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Офіційні джерела та окупаційна влада міста поки не підтвердили та не спростували інформацію.

Нагадаємо, що колаборантка займала псевдопосаду “ректора” Херсонського державного університету.

12 вересня російські ЗМІ повідомляли про начебто смерть херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Однак згодом він опублікував відеозвернення, у якому повідомив, що певний час не виходив в ефір, оскільки “був під опікою дуже серйозних лікарів, щоб поправити своє здоров’я”.

Фото: Тетяна Томіліна