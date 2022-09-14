HIMARS наготове: армия РФ завезла более 100 единиц техники к Каховской ГЭС

Сентябрь, 14 в 19:13

В Херсонской области российская армия завезла более 100 единиц техники к Каховской гидроэлектростанции.

Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА и депутат облсовета Сергей Хлань. По его словам, ракетные системы залпового огня HIMARS, которыми ВСУ наносят удары по позициям и технике российских войск, уже готовы.

— Херсонщина. Местные сообщают, что орки навезли более 100 единиц техники к Каховской ГЭС. Собираются щебнем засыпать шлюз. Инженерное решение так себе, но пусть свозят – HIMARS наготове, — отметил Хлань.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются переместить системы ПВО для сохранения отдельных образцов военной техники вглубь временно захваченных территорий Украины и в Россию.