Повреждены дома и несколько газопроводов: россияне дважды атаковали Никополь
В Днепропетровской области российские военные трижды обстреляли Никопольский район. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, оккупанты били по Никопольской и Марганецкой общинам из тяжелой артиллерии, выпустили 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших.
Сам Никополь россияне атаковали дважды. В городе повреждены до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3 тыс. семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети.
В Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы. В остальных районах ночь прошла без обстрелов.
После часа ночи 14 сентября российские войска массированно обстреляли Николаев. Известно, что есть погибшие, раненые, еще одного человека ищут.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.
Фото: Валентин Резниченко