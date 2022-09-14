Сентябрь, 14 в 8:31

В Днепропетровской области российские военные трижды обстреляли Никопольский район. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты били по Никопольской и Марганецкой общинам из тяжелой артиллерии, выпустили 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших.

Сам Никополь россияне атаковали дважды. В городе повреждены до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3 тыс. семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети.

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Повреждены дома и несколько газопроводов: россияне дважды атаковали Никополь / 3 фотографии

В Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы. В остальных районах ночь прошла без обстрелов.

После часа ночи 14 сентября российские войска массированно обстреляли Николаев. Известно, что есть погибшие, раненые, еще одного человека ищут.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Фото: Валентин Резниченко