Вересень, 14 в 8:31

У Дніпрпетровській області російські військові тричі обстріляли Нікопольський район. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти гатили по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії, випустили 75 снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих.

Сам Нікополь росіяни атакували двічі. У місті пошкоджені до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже 3 тис. родин. Частину уже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі.

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Пошкоджені будинки і кілька газогонів: росіяни двічі атакували Нікополь / 3 фотографии

У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які залишилися без води через ворожі обстріли напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи. У решті районів ніч минула без обстрілів.

Після першої ночі 14 вересня російські війська масовано обстріляли Миколаїв. Відомо, що є загиблі, поранені, ще одну людину шукають.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Валентин Резніченко