ДТП с участием авто Зеленского: ГБР открыло уголовное производство
ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского, которое произошло 14 сентября в центре Киева.
– Сотрудники Государственного бюро расследования открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения, – сообщает Бюро.
Проводятся следственные действия, о результатах которых ГБР проинформирует общественность.
В ночь на 15 сентября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что произошло ДТП с автомобилем Владимира Зеленского.
По его словам, глава государства избежал серьезных повреждений, а сопровождающие президента медики предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали врачам скорой.