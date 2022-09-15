ДТП с участием авто Зеленского: ГБР открыло уголовное производство

Сентябрь, 15 в 15:02

ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского, которое произошло 14 сентября в центре Киева.

– Сотрудники Государственного бюро расследования открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения, – сообщает Бюро.

Проводятся следственные действия, о результатах которых ГБР проинформирует общественность.

В ночь на 15 сентября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что произошло ДТП с автомобилем Владимира Зеленского.

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По его словам, глава государства избежал серьезных повреждений, а сопровождающие президента медики предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали врачам скорой.