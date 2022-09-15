ДТП за участі авто Зеленського: ДБР відкрило кримінальне провадження

Вересень, 15 в 15:02

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участі автівки президента України Володимира Зеленського, яка сталася 14 вересня у центрі Києва.

– Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу, – повідомляє Бюро.

Наразі проводяться слідчі дії, про результати яких ДБР проінформує громадськість.

В ніч проти 15 вересня прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що сталася ДТП з авто Володимира Зеленського.

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За його словами, глава держави уник серйозних ушкоджень, а медики що супроводжують президента, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали лікарям швидкої.