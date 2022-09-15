Сентябрь, 15 в 8:36

Появилось первое видео с места ДТП с президентом Владимиром Зеленским.

– Президентский кортеж попал в ДТП. Ночью легковушка влетела в автомобиль, в котором ехал Владимир Зеленский, и другие машины сопровождения, — сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

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Напомним, что в Киеве в ночь на 15 сентября Зеленский попал в ДТП, но избежал серьезных повреждений. Произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения.

Известно, что в течение 14 сентября президент Украины был с визитом на деоккупированной территории Харьковской области. Там, в частности, Зеленский поднял флаг Украины в освобожденном Изюме.