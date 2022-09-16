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Факты / Происшествия

В Китае пылает небоскреб крупнейшего оператора связи: сотни людей могут сгореть заживо

Юля Захарченко, редактор ленты
В Китае пылает небоскреб крупнейшего оператора связи: сотни людей могут сгореть заживо
Фото: Факты ICTV

В Китае горит небоскреб крупнейшего оператора связи China Telecom в городе Чанша. Сотни человек могут сгореть заживо.

По данным Центрального телевидения Китая, огонь охватил больше 10 этажей. Газеты Бэйцзин жибао сообщает, что пожар начался днем 16 сентября, а пламя начало распространяться по фасаду здания вверх.

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На место прибыли около 300 пожарных и 36 единиц техники. Сейчас удалось потушить пламя на фасаде здания.

Здание было построено в 2000 году — это одно из самых высоких сооружений в городе. Высота 42-этажного небоскреба достигает 218 м. Сейчас неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в результате пожара.

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