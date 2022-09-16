Вересень, 16 в 13:50

У Китаї горить хмарочос найбільшого оператора зв’язку China Telecom у місті Чанша. Сотні людей можуть згоріти живцем.

За даними Центрального телебачення Китаю, вогонь охопив понад 10 поверхів. Газета Бейцзін жибао повідомляє, що пожежа почалася вдень 16 вересня, а полум’я почало поширюватися через фасад будівлі вгору.

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На місце прибули близько 300 рятувальникыв та 36 одиниць техніки. Наразі вдалося загасити полум’я на фасаді будівлі.

Будівля збудована у 2000 році – це одна з найвищих споруд у місті. Висота 42-поверхового хмарочоса сягає 218 м. Наразі невідомо, чи є загиблі або постраждалі внаслідок пожежі.