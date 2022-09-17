Сентябрь, 17 в 12:38

Российские войска утром 17 сентября обстреляли Славянскую ТЭС. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, повреждено оборудование на территории станции. Также возник пожар, его уже тушат спасатели.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов Славянской ТЭС в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

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Павел Кириленко подчеркнул, что оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению.

Напомним, на прошлой неделе российская армия ударила ракетами по Харьковской ТЭЦ-5. Тогда после взрывов в ряде областей Украины пропал свет.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, атаки на такую инфраструктуру, в том числе на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), являются следующим этапом эскалации боевых действий.

Фото: Павел Кириленко