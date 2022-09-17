Вересень, 17 в 12:38

Російські війська вранці 17 вересня обстріляли Слов’янську ТЕС. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, пошкоджено обладнання на території станції. Також виникла пожежа, її вже гасять рятувальники.

Крім того, через ворожий обстріл Слов’янської ТЕС у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.

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Павло Кириленко наголосив, що окупанти навмисне цілять по інфраструктурних об’єктах області, намагаючись завдати якомога більшої шкоди передусім мирному населенню.

Нагадаємо, минулого тижня російська армія вдарила ракетами по Харківській ТЕЦ-5. Тоді після вибухів у низці областей України зникло світло.

На думку військового експерта Михайла Жирохова, атаки на подібну інфраструктуру, зокрема на теплоелектроцентралі (ТЕЦ), є наступним етапом ескалації бойових дій.

Фото: Павло Кириленко