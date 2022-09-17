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Факты / Происшествия

В Мелитополе взорвали железную дорогу: россияне не могут доставлять боеприпасы

Юля Захарченко, редактор ленты
В Мелитополе взорвали железную дорогу: россияне не могут доставлять боеприпасы
Фото: Факты ICTV

В оккупированном Мелитополе прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, партизаны взорвали железнодорожную дорогу, по которой российские оккупанты доставляли боеприпасы и топливо для военной техники РФ из территории Крыма.

По данным российских изданий, после взрывов захватчики начали внимательно осматривать все машины, проверять всех велосипедистов и пешеходов.

Информацию о взрывах на пропагандистских каналах подтвердили сами оккупанты, назвав работу партизан “ударом украинских боевиков”.

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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В результате работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь вблизи промежуточной станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и плеть железнодорожного пути.

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