У Мелітополі підірвали залізницю: росіяни не можуть доставляти боєприпаси
Фото: Факти ICTV
В окупованому Мелітополі прогриміла серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, партизани підірвали залізничну дорогу, якою російські окупанти доставляли боєприпаси та пальне для військової техніки РФ з території Криму.
За даними російських видань, після вибухів загарбники почали пильно оглядати всі машини, перевіряти всіх велосипедистів і пішоходів.
Інформацію про вибухи пропагандистських каналах підтвердили самі окупанти, назвавши роботу партизанів “ударом українських бойовиків”.
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За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйновано приймально-відправний шлях поблизу проміжної станції Низяни, а також пошкоджено 25 шпал та батіг залізничного шляху.