Вересень, 18 в 8:02

Вночі на Дніпропетровщині ворожа армія тричі завдала ударів по Нікопольському району з Градів та важкої артилерії. Сам Нікополь окупанти обстріляли двічі, є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, у Нікополь опівночі прилетіло майже 30 ворожих снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків – 26 та 82 років.

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Від обстрілів пошкоджені кілька десятків багатоповерхівок та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач. Крім того, сталося займання на місцевому ринку, проте вогонь вдалося загасити.

Зачепило ворожим обстрілом дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. У інших громадах ніч була спокійною, наголосив Валентин Резніченко.

Уночі 16 вересня окупанти шість разів гатили з Градів та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області. У Нікополь прилетіло понад 40 снарядів, поранено 57-річну жінку.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко